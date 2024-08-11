Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрывов и дыме на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что слышали звуки взрывов и видели дым на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что эксперты агентства увидели густой темный дым, который шел из северной части станции. До этого раздалось несколько взрывов. Персонал АЭС объявил экспертам МАГАТЭ о предположительной атаке украинского беспилотного летательного аппарата на одну из градирен (охладительных систем) станции.

О последствиях атаки и вспыхнувшего затем пожара для ядерной безопасности на ЗАЭС не сообщалось.

До этого сообщалось, что дрон-камикадзе, который был использован Вооруженными силами Украины (ВСУ) для удара по Запорожской АЭС, был запущен из подконтрольного Киеву города Никополя Днепропетровской области.

Директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина заявила, что инфраструктура станции впервые получила серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за выходные отразили более 40 попыток атак на Энергодар.