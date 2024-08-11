Лидер ХАМАС хочет соглашения о прекращении огня

Египетские и катарские посредники сообщили израильской стороне, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар хочет соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильский источник.

По его словам, Синвар хочет соглашения о прекращении огня, но неизвестно, как к этому относится премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Один из источников телекомпании подчеркнул, что никто не знает, чего хочет израильский премьер. Он добавил, что американская сторона дала понять Иерусалиму, что настало время заключить соглашение о прекращении огня, чтобы избежать разрастания конфликта в регионе.

До этого руководитель министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что враги еврейского государства, угрожающие беспрецедентным ущербом, могут рассчитывать на такой ответ, который не давался ранее «ни в одном другом случае».

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что правительство ФРГ «решительно осуждает» угрозы Ирана, ливанской шиитской организации «Хезболла», а также «других игроков» в адрес израильского государства. Вместе с тем он призвал финализировать сделку о перемирии в Газе.

Ранее в Совфеде усомнились, что Иран может отказаться от удара по Израилю.