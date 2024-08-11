Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Об этом сообщается в Telegram-канале синоптика.

По его словам, магнитная буря, которую прогнозировали в течение трех дней, началась после 17:09 мск.

Он добавил, что в воскресенье утром возмущения геомагнитного поля уже пытались приблизиться к отметке в пять единиц индекса Кр, которая соответствует слабой магнитной буре, но произошло это во второй половине дня.

Леус добавил, что невозможно спрогнозировать ослабление, усиление или окончание данного явления.

Вспышка высшего класса X была зарегистрирована на Солнце в понедельник, 5 августа.

Также были зафиксированы вспышки M1.0, M1.2/SF, M6.1/1N, M1.7. Они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури и нарушения в работе радиосвязи.

В ночь на 5 августа сообщалось, что северное сияние видели жители шести регионов России — Новосибирска, Красноярска, Якутска, Перми, а также Твери и Тамбова. Это явление также связано с солнечной активностью.

Ранее врачи раскрыли, как пережить магнитную бурю без ущерба здоровью.