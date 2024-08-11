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В ЛНР задержали украинку, подозреваемую в координации ударов ВСУ по Луганску

ФСБ: в ЛНР задержали корректировщицу ударов ВСУ по Луганску в 2022 и 2023 году

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Depositphotos

Силовики задержали гражданку Украины, проживавшую в Марковском районе Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в корректировке ударов по Луганску со стороны украинских войск в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

По данным ведомства, женщина действовала по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и передавала ей данные для корректировки огня. Против украинки возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

В конце июля сообщалось, что силы специального назначения Росгвардии в ходе оперативных мероприятий на территории Запорожской и Херсонской областей взяли под стражу 25 местных жителей по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины.

5 августа ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в терроризме в Запорожской области.

2 августа УФСБ России по Ростовской области сообщало, что сотрудники спецслужбы задержали жителей региона по подозрению в пособничестве украинским кол-центрам, занимавшимся мошенническими звонками россиянам.

Ранее ФСБ заявила, что пресекла канал поставок из Европы в РФ взрывчатки для терактов.

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