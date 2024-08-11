Обвиняемый в поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ готов сотрудничать со следствием

Генеральный директор ООО «ГК «Пикет» Андрей Есипов, обвиняемый в хищении порядка 2 млрд рублей на поставках некачественных бронежилетов в министерство обороны РФ, заявил в суде, что его уголовное дело сфабриковано, однако он готов сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте решения суда об аресте обвиняемого подчеркивается, что Есипов не намерен скрываться от следствия или препятствовать ему, готов на сотрудничество. При этом, добавили в суде, Есипов заявляет, что «не виновен в совершении каких-либо преступлений, имеет положительные характеристики».

При этом следователь по делу утверждал, что Есипов может скрываться от правоохранителей, если окажется на свободе.

До этого стало известно, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для российских военных потратили деньги с госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, на эти активы суд наложил арест.

Компания сделала 20 040 бронежилетов, которые выдали мобилизованным, однако военные обнаружили, что средства защиты некачественные, заявляли в СК.

Ранее фигуранты дел о хищениях в Минобороны лишились земли.