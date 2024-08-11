Пиротехники закончили обследование места падения остатков взрывоопасных предметов в Курске

В пресс-службе МЧС России заявили, что пиротехники завершили обследование после ночного прилета в Курске, изъяв поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что работа на территории проходила непрерывно.

В МЧС добавили, что специалисты установили траекторию падения поражающих элементов: сначала те сбили два дерева и только потом попали в жилой многоквартирный дом. В ведомстве предполагают, что детонация произошла в воздухе.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ночной обстрел Курска, который совершили украинские военные, является очередной вероломной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 11 августа ракетная опасность была объявлена в Курской области, где в настоящее время продолжаются боевые действия с ВСУ после прорыва границы 6 августа. В Курске в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) одна из перехваченных ракет упала на девятиэтажный жилой дом, из-за чего возник пожар. Возгорание потушили. Как сообщили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. В результате произошедшего пострадали 13 человек.

Ранее военкор заявил, что ВСУ впервые нанесли массированный удар по Курску.