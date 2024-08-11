Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пиротехники закончили обследование места падения остатков взрывоопасных предметов в Курске

МЧС: пиротехники изъяли взрывоопасные предметы в Курске после ночного прилета

В пресс-службе МЧС России заявили, что пиротехники завершили обследование после ночного прилета в Курске, изъяв поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что работа на территории проходила непрерывно.

В МЧС добавили, что специалисты установили траекторию падения поражающих элементов: сначала те сбили два дерева и только потом попали в жилой многоквартирный дом. В ведомстве предполагают, что детонация произошла в воздухе.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ночной обстрел Курска, который совершили украинские военные, является очередной вероломной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 11 августа ракетная опасность была объявлена в Курской области, где в настоящее время продолжаются боевые действия с ВСУ после прорыва границы 6 августа. В Курске в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) одна из перехваченных ракет упала на девятиэтажный жилой дом, из-за чего возник пожар. Возгорание потушили. Как сообщили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. В результате произошедшего пострадали 13 человек.

Ранее военкор заявил, что ВСУ впервые нанесли массированный удар по Курску.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами