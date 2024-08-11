Российские ветеринары спасли кошку, которая разгрызла себе швы и кишечник после операции

В Челябинской области кошка разгрызла себе швы и кишечник после операции и вновь попала к ветеринарам. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, кошку по кличке Кнопа стерилизовали и отправили восстанавливаться домой в специальной попоне. Однако на следующий день она умудрилась сорвать повязку и разгрызть себе швы кожи и брыжейку тонкой двенадцатиперстной кишки.

Кошку экстренно прооперировали, ветеринарам удалось спасти ей жизнь. Однако Кнопе пришлось удалить весь тонкий отдел кишечника — теперь у нее всю жизнь будут проблемы с ЖКТ в виде диареи и рвоты.

«Настоятельно рекомендуем внимательно относиться к рекомендациям после хирургических операций. Пренебрежительное отношение приводит к инвалидности», — предупредили ветеринары владельцев домашних животных.

Ранее подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку с отеком легких.