Моторная лодка перевернулась на Москве-реке

Моторная лодка с людьми перевернулась на Москве-реке в районе Курьяновской набережной. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что в воде находятся три человека, на них были надеты спасательные жилеты.

До этого в московском поселке Щаповское мужчина получил удар током во время рыбалки на пруду, он задел удочкой высоковольтную линию электропередачи.

Инцидент произошел на Песьевском пруду в поселке Щаповское, 38-летний мужчина отправился на водоем ловить рыбу.

В начале июля сообщалось, что в Оренбургской области 65-летний мужчина получил удар током, когда рыбачил на железнодорожном мосту. Пенсионер ловил рыбу на железнодорожном мосту через реку Кумак. Мужчина закинул удочку, задел контактную сеть под напряжением и получил удар током, пострадавший госпитализирован с ожогами лица и рук. По данному факту Орской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Подмосковье подростка ударило током, когда он забрасывал удочку.