Стала известна причина стрельбы в Новой Москве

В Новой Москве двое мужчин открыли стрельбу во дворе жилого дома, чтобы вернуть в воинскую часть контрактника, отсутствовавшего на службе. Об этом «Газете.Ru» рассказал участник инцидента Антон (имя изменено).

«Мой знакомый — военнослужащий по контракту, который отсутствовал на службе. Мы с ним шли от дома до магазина, хотели купить воды. На повороте сзади нас двое сделали два выстрела в асфальт, чтобы мы не начали убегать. Их прислали из [воинской] части, чтобы вернуть моего знакомого обратно. Нам не угрожали, потому что сопротивления и не было. [Знакомого снимали на телефон] для отчета по задержанию. Меня отпустили, так как я не отношусь к этому делу, а его забрали в часть», — сказал он.

До этого в Telegram-канале ЖК «Бунинские аллеи» сообщили, что утром неизвестные открыли стрельбу в одном из дворов. На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин уложили участников конфликта на асфальт. По данным канала, на место происшествия приехала оперативная группа полиции.

Ранее в Петербурге мужчина выстрелил в соседку через глазок входной двери.