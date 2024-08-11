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Глава Курска рассказал о повреждениях в городе после атаки ВСУ

Глава Курска Куцак: в городе после атаки ВСУ повреждены семь домов и два детсада

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава Курска Игорь Куцак заявил, что специальная комиссия выявила повреждения в семи домах города после ночной атаки со стороны украинских войск. Об этом сообщает ТАСС.

«Комиссия завершила свою работу, порядка 100 квартир было обследовано на наличие повреждений. Также имеются повреждения двух ближайших детских садов, отделения банка и почты, также [повреждено] предприятие торговли», — сказал Куцак.

По его словам, повреждения также получили более 20 машин, три из которых «полностью утрачены».

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области.

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