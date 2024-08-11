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Общежитие коридорного типа вспыхнуло в Южноуральске

В Южноуральске вспыхнуло коридорное общежитие

В Южноуральске произошел пожар в общежитии. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в общежитии, расположенном на улице Космонавтов. На кадрах с места происшествия видно, как в окне здания полыхает пламя, а в небо поднимается черный дым.

Сообщается, что на место прибыли сотрудники экстренных служб, которым удалось ликвидировать огонь на площади в 12 квадратных метров. К тушению пожара привлекли девять человек и три единицы техники. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Из здания, где произошел пожар, самостоятельно эвакуировались 15 человек, включая двоих детей. Еще девять человек из строения вывели сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, перед произошедшим на пятом этаже общежития что-то «искрило». Причины инцидента устанавливаются.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России потушили 30 природных пожаров.

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