Жителям Шебекино предложили уехать в Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил жителям города Шебекино перебраться в пункты временного размещения в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что из-за обстрелов города напряжение среди местных жителей растет. Губернатор добавил, что расстояние между Шебекино и Белгородом небольшое, в случае улучшения ситуации люди смогут вернуться домой.

Глава региона пообещал организовать транспорт и помочь с работой в случае необходимости.

Днем 11 августа Гладков заявил, что за сутки в Белгородской области зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотных летательных аппаратов. В частности, атаке ВСУ подвергся город Шебекино.

10 августа Гладков рассказал, что диверсионная группа ВСУ проникла в село Пороз Грайворонского округа Белгородской области, захватив в заложники двух местных жителей. В итоге их удалось освободить.

Ранее три человека пострадали при обстреле города в Белгородской области.