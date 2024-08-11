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Жителям Шебекино предложили уехать в Белгород

Гладков предложил жителям Шебекино выехать в пункты размещения в Белгороде

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил жителям города Шебекино перебраться в пункты временного размещения в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что из-за обстрелов города напряжение среди местных жителей растет. Губернатор добавил, что расстояние между Шебекино и Белгородом небольшое, в случае улучшения ситуации люди смогут вернуться домой.

Глава региона пообещал организовать транспорт и помочь с работой в случае необходимости.

Днем 11 августа Гладков заявил, что за сутки в Белгородской области зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотных летательных аппаратов. В частности, атаке ВСУ подвергся город Шебекино.

10 августа Гладков рассказал, что диверсионная группа ВСУ проникла в село Пороз Грайворонского округа Белгородской области, захватив в заложники двух местных жителей. В итоге их удалось освободить.

Ранее три человека пострадали при обстреле города в Белгородской области.

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