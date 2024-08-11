Москвич остался без указательного пальца во время вечеринки в баре

В Москве мужчина посетил вечеринку в одном из баров и лишился пальца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в баре в Староваганьковском переулке. В разгар вечеринки 42-летнему мужчине, который пил пиво с друзьями, дали взорвать петарду. Однако тот забыл, как это делается, и пиротехника рванула прямо у него в руках.

В результате мужчина лишился кончика указательного пальца. Другие посетители, услышавшие взрыв, увидели корчащегося от боли пострадавшего и начали покидать заведение. Отмечается, что паники почти не было.

Прибывшие на место сотрудники МЧС передали пострадавшего медикам. Мужчине провели операцию, сейчас он находится в больнице. Отыскать и пришить ему кончик пальца не удалось.

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