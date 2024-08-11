Более 120 тысяч жителей Бурятии остались без электричества

Более 120 тысяч жителей в 156 населенных пунктах Бурятии остались без электричества. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«По южной части Бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика при отключении ВЛ 220 кВ БЦБК-Шелехово , ВЛ 220 кВ Ключи-БЦБК с отп. на ПС Слюдянка», — написал он.

Как уточнил Цыденов, без электричества на данный момент остаются 126 917 человек.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа на трансформаторную подстанцию возник пожар.

Из-за этого проблемы с подачей электричества возникли в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов области. На данный момент проводятся аварийные работы.

Ранее без электричества осталась часть города в Белгородской области.