Петербургский самокатчик сбил второклассницу на велосипеде

В Петербурге 23-летний самокатчик сбил второклассницу, ехавшую на велосипеде. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 10 августа на улице Латышских Стрелков. Молодой человек ехал на арендованном самокате по тротуару и допустил столкновение с девочкой на велосипеде, не успев затормозить. Ребенок двигался с ним в одном направлении.

После произошедшего школьницу доставили в детское медицинское учреждение. Врачи оценили ее состояние как средне-тяжелое. Информации о характере полученных ребенком травм не поступало. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент уточняются.

До этого две школьницы попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Копейске. Ехавший по дороге автомобилист их не пропустил и допустил наезд на малолетних.

Ранее в Москве четверо школьников угнали машину каршеринга и врезались в дом.