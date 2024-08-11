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В Калужской области открылась экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе»

На мемориале «Зайцева гора» захоронят обнаруженных павших защитников Отечества

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Поисковое движение России/VK

В Калужской области недалеко от деревни Цветовка открылась международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». Об этом сообщает пресс-служба «Поискового движения России».

Отмечается, что поисковые работы пройдут с 11 по 24 августа в районе высот 269,8 (Подкоп) и 275,6 (Зайцева Гора) на местах героических сражений Великой Отечественной войны. В этом году в экспедиции примут участие более 600 представителей поисковых объединений из 29 регионов России и 5 стран СНГ.

«Сколько бы не работали поисковики, как бы мы не старались, пока мы не закончили с вами ту войну, не подняли последнего солдата, не установили все имена, мы будем возвращаться в Калужскую область», — заявила депутат, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

По ее словам, всех участников объединяет одна важная миссия — увековечить память пропавших без вести солдат в годы Великой Отечественной войны.

«И пока мы помним о предках, о долгах, о Победе, о том, что мы вместе, мы будем непобедимы», — добавила она.

В течение двух недель участники будут проводить поисковые работы на вновь выявленных местах гибели воинов Красной Армии. Также для них организованы дискуссионные площадки и мастер-классы. Кроме того, молодые добровольцы пройдут «Школу поисковика», где получат теоретические знания о различных направлениях поиска и на практике в полевых условиях смогут их отработать.

Ключевым мероприятием экспедиции станет церемония отпевания и торжественно-траурного захоронения обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора».

Также на церемонии открытия Цунаева наградила знаками отличия Министерства Обороны РФ «За отличие в Поисковом движении II степени»: Ростислава Ольховского и Алексея Кириллова. «За отличие в Поисковом движении III степени» Олесю Лаврентьеву и Александра Проказова.

Организаторами экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» выступает программа «Роспатриот» Росмолодежи, «Поисковое движение России» при поддержке Минобороны РФ, правительства Калужской области и Фонда президентских грантов.

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