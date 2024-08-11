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Неизвестный закинул в толпу отдыхающих в кемеровском парке страйкбольную гранату

В Кемерово неизвестный закинул в толпу отдыхающих страйкбольную гранату

В Кемерово в толпу отдыхающих прилетела страйкбольная граната. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

По предварительной информации, инцидент произошел в Комсомольском парке имени Веры Волошиной. Неизвестный мужчина закинул страйкбольную гранату в толпу людей, которые отдыхали на территории.

На кадрах с места происшествия видно, как к ногам людей прилетает и взрывается страйкбольный боеприпас. Сообщается, что в результате инцидента несколько человек получили повреждения на ногах. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Твери у восьмилетнего школьника в руках разорвалась страйкбольная граната. Безопасную на вид «пластиковую гранату» купил дедушка ребенка. Пиротехника попала от дедушки к отцу, а затем и к самому мальчику. Несовершеннолетний вынес «игрушку» на улицу и выдернул чеку, когда рядом с ним находился его семилетний друг.

Ранее в Ингушетии школьник рыбачил и выловил мешок патронов.

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