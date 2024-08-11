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Шольц призвал Нетаньяху финализировать перемирие в Газе

Шольц заявил Нетаньяху о необходимости финализировать сделку о перемирии в Газе

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Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что правительство ФРГ «решительно осуждает» угрозы Ирана, ливанской шиитской организации «Хезболла», а также «других игроков» в адрес израильского государства. Об этом сообщил представитель кабмина Вольфганг Бюхнер, передает РИА Новости.

По словам представителя кабмина ФРГ, канцлер снова подчеркнул, что пришел момент для того, чтобы финализировать соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в анклаве.

«Канцлер выразил серьезную обеспокоенность в связи с опасностью разрастания регионального конфликта на Ближнем Востоке», — заявил представитель.

Бюхнер добавил, что по мнению Шольца в настоящее время «как никогда важно остановить деструктивную спираль актов возмездия», а также снизить напряженность в регионе и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Шольц также заявил, что «многие военные цели в борьбе против ХАМАС достигнуты», тогда как число жертв среди мирных жителей и страдания людей в секторе Газа «не счесть».

До этого сообщалось, что на Западе полагают, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» может начать атаку на Израиль уже «в ближайшие дни».

Ранее в Совфеде усомнились, что Иран может отказаться от удара по Израилю.

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