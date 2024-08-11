Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число эвакуированных из приграничных районов Курской области

МЧС: из приграничных районов Курской области эвакуировались свыше 8 тыс. человек

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

За последние сутки более 8 тысяч человек самостоятельно и организованными колоннами эвакуировались из приграничных районов Курской области. Об этом сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров, слова которого передает ТАСС.

«За прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 8 тысяч человек. В пунктах временного размещения (ПВР) находится более 6 тысяч человек. Необходимый резерв свободных мест имеется», — заявил он.

По словам чиновника, в ПВР с эвакуированными работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС, а также психологи регионального управления.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами