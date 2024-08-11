Названо число эвакуированных из приграничных районов Курской области

За последние сутки более 8 тысяч человек самостоятельно и организованными колоннами эвакуировались из приграничных районов Курской области. Об этом сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров, слова которого передает ТАСС.

«За прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 8 тысяч человек. В пунктах временного размещения (ПВР) находится более 6 тысяч человек. Необходимый резерв свободных мест имеется», — заявил он.

По словам чиновника, в ПВР с эвакуированными работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС, а также психологи регионального управления.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.