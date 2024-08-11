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Мошенники запугали россиянку и выманили у нее взятые в кредит 1,7 млн рублей

В Челябинской области мошенники запугали женщину и выманили у нее 1,7 млн рублей

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Shutterstock

В Челябинской области женщина позволила мошенникам себя запугать и лишилась 1,7 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с 52-летней жительницей города Троицка начали поочередно связываться неизвестные мужчины и женщины, которые представлялись якобы сотрудниками оператора сотовой связи, Госуслуг и финансовых организаций. Злоумышленники убеждали россиянку, что ее сбережения находятся под угрозой, и та им поверила.

В течение двух недель женщина, следуя инструкциям мошенников, набрала кредитов на сумму более 1,7 млн рублей. После этого она перевела эти средства на счета, указанные аферистами.

Позже троичанка поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее пенсионерка из Воронежа ответила на звонок аферистов и лишилась единственного жилья.

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