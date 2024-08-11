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Полиция Сербии задержала 17 человек на протестах в Белграде

МВД Сербии: полиция задержала 17 граждан и двух иностранцев в связи с протестами

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Darko Vojinovic/AP

Полиция Сербии в связи с массовыми протестами в ночь на воскресенье задержала 17 граждан страны и двух иностранцев. Об этом сообщил вице-премьер и глава министерства иностранных дел (МВД) Сербии Ивица Дачич, передает РИА Новости.

«Всего 14 человек задержаны по обоснованному подозрению в совершении уголовных преступлений», — заявил он.

Дачич добавил, что еще три лица были задержаны правоохранителями по подозрению в административных правонарушениях, а также двое иностранных граждан. Их задержали за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений.

По словам вице-премьера и главы МВД Сербии, полиция работает над выявлением и других лиц. Дадич подчеркнул, что будут поданы заявления об уголовных преступлениях и административных нарушениях в отношении всех совершивших.

Глава сербского МВД отметил, что свыше двух тысяч сотрудников полиции с 4:00 (5.00 мск) утра субботы продолжают свою работу. Дадич поздравил правоохранителей с проявленным профессионализмом.

В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. В результате 10 августа тысячи сербов вышли на улицы Белграда, протестуя против открытия рудника.

Ранее Вучич рассказал, как прошли протесты в Белграде.

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