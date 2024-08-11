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Казаки России организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

Казаки сформируют Всероссийский специальный гуманитарный конвой

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Телеграм-канал «Всероссийское Казачье Общество»

Казаки займутся формированием Всероссийского специального гуманитарного конвоя. Об этом заявил атаман Всероссийского казачьего общества (ВСКО) Виталий Кузнецов, сообщается в Telegram-канале организации.

В ближайшее время первые колонны с продуктами питания и предметами первой необходимости для мирного населения в зоне боевых действий, собранные казачьими войсками России и волонтерами, отправятся в Курскую область.

Отмечается, что всероссийский атаман находится на постоянной связи с региональными властями и войсковыми атаманами, координируя сбор гуманитарной помощи и формирование автоколонн. По его словам, штаб ВСКО держит на постоянном контроле ситуацию в зоне боевых действий.

«По моему распоряжению атаманы всех 13 казачьих войск России уже приступили к сбору гуманитарной помощи для мирного населения Курской области и формируют колонны в рамках Всероссийского специального гуманитарного конвоя», — подчеркнул он.

Кузнецов уточнил, что доставку и охрану грузов будут осуществлять казаки и волонтеры.

Кроме того, атаман сообщил, что сотни вооруженных казаков уже взяли под защиту административные здания, объекты критической инфраструктуры и дома вынужденных переселенцев в Курской области.

«Казаки успешно пресекли ряд попыток проникновений диверсионно-разведывательных групп противника и несколько случаев мародерства», — сказал он.

Как уточнили в ВСКО, при выполнении боевых задач погиб один из казаков Центрального казачьего войска.

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