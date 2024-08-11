В Калининграде спасли трехлетнего ребенка, выпавшего из окна шестого этажа

Медики Детской областной клинической больницы почти месяц боролись за жизнь трехлетнего ребенка, который получил тяжелые травмы, выпав из окна квартиры на шестом этаже. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Трехлетний калининградец был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, он выпал из окна квартиры. У пострадавшего были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы костей обоих бедер, множественные ушибы и ссадины, ушибы внутренних органов. Маленькому пациенту требовалось экстренное нехирургическое вмешательство.

«Был поврежден участок мозга, в нем было кровоизлияние, сделал пластику, все получилось, и вот уже через месяц мы наблюдаем нормальное сращение кости, головной мозг полностью восстановил свою форму, и я думаю, что никаких последствий у ребенка не будет», — рассказал нейрохирург Сергей Макаров.

Спустя трое суток после первой операции, ребенку провели второе хирургическое вмешательство травматологического профиля. Почти месяц пациент проходил лечение в стенах больницы, сейчас он выписан домой. Впереди сложные этапы реабилитации, пострадавшему придется заново учиться ходить.

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