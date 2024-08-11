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В Калининграде спасли трехлетнего ребенка, выпавшего из окна шестого этажа

Калининградские врачи спасли трехлетнего ребенка, выпавшего из окна

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Правительство Калининградской области

Медики Детской областной клинической больницы почти месяц боролись за жизнь трехлетнего ребенка, который получил тяжелые травмы, выпав из окна квартиры на шестом этаже. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Трехлетний калининградец был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, он выпал из окна квартиры. У пострадавшего были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы костей обоих бедер, множественные ушибы и ссадины, ушибы внутренних органов. Маленькому пациенту требовалось экстренное нехирургическое вмешательство.

«Был поврежден участок мозга, в нем было кровоизлияние, сделал пластику, все получилось, и вот уже через месяц мы наблюдаем нормальное сращение кости, головной мозг полностью восстановил свою форму, и я думаю, что никаких последствий у ребенка не будет», — рассказал нейрохирург Сергей Макаров.

Спустя трое суток после первой операции, ребенку провели второе хирургическое вмешательство травматологического профиля. Почти месяц пациент проходил лечение в стенах больницы, сейчас он выписан домой. Впереди сложные этапы реабилитации, пострадавшему придется заново учиться ходить.

Ранее во Владивостоке двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа.

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