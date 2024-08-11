Автомобиль без водителя и с двумя пассажирами внутри упал с обрыва в Дагестане

В Дагестане два пассажира автомобиля без водителя за рулем упали с обрыва вместе с машиной. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Табасаранском районе на десятом километре автодороги Хучни — Халаг. У автомобиля, за рулем которого была 43-летняя женщина, спустило заднее колесо. Водительница остановила машину и вышла из салона, чтобы осмотреть неполадку, и в этот момент транспортное средство самопроизвольно поехало. Оно скатилось и опрокинулось в обрыв высотой около 110 метров.

В момент инцидента в автомобиле находились двое пассажиров — 13-летняя девочка и 37-летняя женщина. Спасти их не удалось. Отмечается, что в машине ехали члены одной семьи.

До этого автомобиль с шестилетним ребенком в салоне рухнул со скалы в Иркутской области. Мальчик остался без присмотра и нажал на газ.

Ранее в Дагестане автомобиль со школьниками и учительницей упал с обрыва.