В Энергодаре восстановили электроснабжение

Глава администрации города Энергодара в Запорожской области Эдуард Сеновоз сообщил в своем Telegram-канале, что специалисты восстановили электроснабжение города, нарушенное в результате атаки Вооруженных сил Украины.

«Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановлено в полном объеме», — сообщил Сеновоз.

Электроснабжение города было нарушено 9 августа после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Также были проблемы с подачей воды, мобильной связью и интернетом.

В июле Сеновоз сообщал, что возле Энергодара был крупный лесной пожар, начавшийся из-за обстрела ВСУ. По словам чиновника, на борьбу с огнем были брошены все силы городских оперативных служб. Жителей призывали закрывать окна в домах и забирать машины со стоянки вблизи магазина «Кураж».

Энергода́р — город и община в северо-западной части Запорожской области. Там располагается Запорожская атомная электростанция.

Ранее в ФМБА оценили уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ на Энергодар.