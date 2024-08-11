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Сербская полиция вытеснила протестующих с вокзалов

Сербская полиция вытеснила с вокзалов протестующих против добычи лития

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Darko Vojinovic/AP

Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что полиция освободила от протестующих против добычи лития центральный железнодорожный вокзал Белграда. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Полицией около 05:30 при строгом соблюдении полицейских полномочий обеспечено беспрепятственное осуществление железнодорожного сообщения», — заявил Дачич.

Отмечается, что созданы условия для нормального функционирования общественной жизни.

До этого в социальных сетях появилось видео, на которых правоохранительные органы вытесняют демонстрантов со станции Новый Белград.

10 августа тысячи сербов вышли на улицы Белграда, выступив против открытия рудника по добыче содержащего литий минерала ядарит и перекрыли международную трассу Будапешт-Салоники. В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар.

МВД Сербии сообщало, что в протестах против добычи лития в Белграде приняли участие от 24 до 27 тысяч человек.

Ранее Вучич получил от РФ данные о готовящемся в Сербии госперевороте.

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