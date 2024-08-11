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В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе

Коростелев назвал обстановку в Льговском районе Курской области стабильной

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Ситуация в Льговском районе Курской области по состоянию на утро 11 августа стабильная, торговые точки работают штатно. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава района Сергей Коростелев.

«В Администрации Льговского района прошла планерка с главами муниципальных образований Льговского района и службами по вопросам жизнеобеспечения жителей района. Торговые точки работают в штатном режиме», — написал он.

Коростелев также добавил, что для желающих выехать из населенных пунктов района подготовлен специальный транспорт в Льгове.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртерористической операции (КТО). На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в Курскую область доставили десятки тонн гуманитарной помощи.

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