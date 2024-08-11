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Подросток смешал дома химикаты, чтобы сделать ракетное топливо, и едва не лишился зрения

SHOT: в Москве подросток получил ожоги глаз из-за неудачного химического опыта

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FotograFFF/Shutterstock

Московский выпускник едва не лишился зрения, когда проводил дома химические опыты, юноша хотел получить компонент ракетного топлива. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

16-летний юноша был госпитализирован в Морозовскую детскую больницу с ожогами роговицы и век. Врачам молодой человек рассказал, что стащил у отца-агронома химикаты для уничтожения сорняков.

Подросток смешал серную и азотную кислоту в надежде получить компонент для ракетного топлива, кислоты он перелил в банку. Под воздействием химической реакции с емкости соскочила крышка, юноша получил ожоги глаз.

Родители немедленно вызвали пострадавшему скорую помощь, девятиклассник проходит лечение в офтальмологическом отделении.

До этого сообщалось, что в Кузбассе мужчина чуть не лишился зрения после того, как маленькая льдинка из-под колес машины попала ему в глаз. Льдинка пробила радужную оболочку и раздробила мужчине хрусталик. Пострадавший был госпитализирован в Кузбасскую областную клиническую больницу. Медикам удалось частично восстановить поврежденный орган.

Ранее хирурги восстановили лицо 14-летнему школьнику после раны от бензопилы.

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