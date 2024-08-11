В МВД Бангладеш рассказали о ситуации в стране

Министр внутренних дел временного правительства Бангладеш Сакхават Хуссаин заявил, что порядок в стране восстановятся в ближайшие три-четыре дня. Его слова приводит Prothomalo.

«Ситуация с законом и порядком, видимо, вернется к нормальному состоянию в течение трех – четырех дней», — заявил он.

По его словам, МВД работает над тем, чтобы справиться с текущими вызовами. Он отметил, что многие сотрудники МВД боятся появляться на своих местах из-за опасений за свою безопасность.

Он отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут высшие полицейские начальники.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлекли армию. Премьер Бангладеш Шейх Хасина покинула страну, по словам ее сына, она формально продолжает оставаться главой кабмина, официально она в отставку не уходила.

Ранее был арестован бывший начальник разведки Бангладеш.