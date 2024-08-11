В Ишиме врачи спасли женщину, которая лишилась зубов из-за «черной плесени»

Медики областной больницы Ишима помогли пациентке справиться с серьезными последствиями перенесенного коронавируса, женщине мешали затрудненное носовое дыхание и постоянные выделения из носа. Об этом сообщает kp.ru.

В 2021 году жительницу Ишима госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии, где ей поставили диагноз — мукоромикоз с поражением гайморовых пазух, орбит, костей лицевого скелета и зубов. Часто эту болезнь называют «черной плесенью».

Пациентка не могла дышать через нос и жаловалась на постоянный насморк. Хирурги удалили поврежденные заболеванием кости лица, почти два года женщина проходила курс реабилитации после сложного вмешательства. Она не могла говорить и самостоятельно принимать пищу.

В 2024 году россиянка обратилась к врачам-стоматологам, ей провели процедуру протезирования поврежденных костей. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, она может жить полноценной жизнью.

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