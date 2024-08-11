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МВД увеличило вознаграждение за сведения о пропавших в Псковской области детях

МВД увеличило награду за информацию о пропавших детях в Великих Луках

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) увеличило вознаграждение за сведения о детях, которые пропали в Великих Луках Псковской области почти 20 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, в январе 2007 года к трем десятилетним детям, которые возвращались домой из школы, подошел незнакомец. Мужчина представился режиссером из Москвы и заявил, что якобы ищет актеров для съемок фильма о космосе. Незнакомец предложил детям пройти с ним на кинопробы.

Один из детей ответил на предложение отказом, так как должен был идти на занятия в музыкальной школе. Двое других согласились. После этого сведений об их местонахождении не поступало.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело о похищении, за информацию о пропавших детях была назначена награда в размере 400 тысяч рублей.

Спустя более 17 лет правоохранители продолжают поиски пропавших. Несколько дней назад вознаграждение за любую информацию о них было увеличено до двух миллионов рублей.

Ранее в Самарской области пропали два подростка.

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