В Москве четверо школьников угнали машину каршеринга и врезались в дом

В Южном Бутово подростки смогли угнать автомобиль каршеринга, поехали кататься по городу и устроили ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Четверо приятелей угнали каршеринговый автомобиль и решили прокатиться, 15-летний подросток, управлявший машиной, не справился с управлением и врезался в многоэтажку в Южном Бутово.

В этот момент в машине находились трое 15-летних школьников и 13-летняя девочка, одного из пострадавших медики спасти не смогли, еще троих госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. По предварительной информации, никто из находившихся в машине не был пристегнут.

Как несовершеннолетние смогли завладеть каршерингом, устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области 16-летняя школьница совершила ДТП на машине матери, девочка задавила слепого восьмилетнего мальчика. Пострадавший госпитализирован, у него диагностированы закрытая травма живота и обширная скальпированная рана правой голени. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

Ранее в Дагестане подросток угнал «КамАЗ» отца и сбил ребенка.