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В Беловском районе Курской области рассказали о текущей ситуации

Власти заявили, что в Беловском районе Курской области ситуация стабильная

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил в Telegram-канале, что ситуация в районе после захода украинских диверсионно-разведывательных групп, стабильная, но напряженная.

В своем видеообращении он отметил, что вместе с представителями администрации Курской области находится на центральной площади Слободы Белой.

«К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная.

До этого Волобуев заявлял, что в Беловском районе продолжается добровольная эвакуация населения. Он отметил, что жители выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Районная и местная администрация продолжают организовывать временное перемещение населения.

Ранее силы ПВО уничтожили 35 дронов ВСУ над пятью регионами РФ.

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