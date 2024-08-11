В Шебекино поставили 200 контроллеров на двери многоквартирных домов

Первые 200 контроллеров установили на двери многоквартирных домов (МКД) в городе Шебекино Белгородской области, они будут открывать подъезды при угрозе ракетной опасности. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Продолжаем реализацию мер, направленных на обеспечение безопасности населения. Делаем то, что в наших силах, в наших возможностях, и это приводит к положительным результатам», — написал губернатор.

Гладков отметил, что контроллеры установили на улицах Фрунзе, Дзержинского, а также Железнодорожной и Ленина в Шебекино.

По словам губернатора, размыкатели поставили в наиболее обстреливаемых частях города.

В свою очередь ТАСС уточнил, что все подъезды с контроллерами обозначены большими красными указателями и специальными табличками. Всего планируется установить 950 контроллеров.

До этого сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ попытался совершить террористическую атаку на территории Белгородской области. Но дрон сбит средствами противовоздушной обороны.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Белгородской области.