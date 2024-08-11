Синоптик назвал самый холодный день грядущей недели

Температура в столичном регионе в понедельник, 12 августа, может опуститься до +17°С, он станет самым холодным днем на грядущей неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Понедельник будет, пожалуй, самым холодным днем недели, максимальная температура составит +17...+19°С», — отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, понижение температуры связано с выраженным затоком холодного воздуха. В дневные часы в понедельник прогнозируется небольшой дождь, а начиная со вторника осадки будут кратковременными и локальными.

В свою очередь воздушные массы будут перемещаться с севера в течение всей недели, что принесет потоки холодного воздуха.

Во вторник температура составит +18...+23°С. В среду температурный показатель повысится на один градус, столбики термометров подрастут до +19...+24°С.

Также Вильфанд оценил вероятность возвращения купального сезона в Центральный регион России. Метеоролог напомнил, что для этого температура воздуха должна подняться до +27-30°С минимум на пять-шесть дней, однако такого потепления в регионе в настоящее время не прогнозируется.

Ранее Вильфанд рассказал, какова вероятность возвращения жары в Центральную Россию.