Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик назвал самый холодный день грядущей недели

Вильфанд: понедельник в Москве станет самым холодным днем следующей недели

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Температура в столичном регионе в понедельник, 12 августа, может опуститься до +17°С, он станет самым холодным днем на грядущей неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Понедельник будет, пожалуй, самым холодным днем недели, максимальная температура составит +17...+19°С», — отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, понижение температуры связано с выраженным затоком холодного воздуха. В дневные часы в понедельник прогнозируется небольшой дождь, а начиная со вторника осадки будут кратковременными и локальными.

В свою очередь воздушные массы будут перемещаться с севера в течение всей недели, что принесет потоки холодного воздуха.

Во вторник температура составит +18...+23°С. В среду температурный показатель повысится на один градус, столбики термометров подрастут до +19...+24°С.

Также Вильфанд оценил вероятность возвращения купального сезона в Центральный регион России. Метеоролог напомнил, что для этого температура воздуха должна подняться до +27-30°С минимум на пять-шесть дней, однако такого потепления в регионе в настоящее время не прогнозируется.

Ранее Вильфанд рассказал, какова вероятность возвращения жары в Центральную Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами