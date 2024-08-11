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В Шебекино при атаке жилого дома ранена женщина

Гладков: в Шебекино при атаке многоквартирного дома ранена женщина

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что жительницу Шебекино госпитализируют после атаки трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом.

«В городе Шебекино три БПЛА атаковали многоквартирный дом. Пострадал мирный житель», — сообщил он.

По его словам, женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения кисти и ног, скорая помощь доставляет ее в областную больницу. Произошло возгорание части кровли и одной квартиры. Еще один беспилотник атаковал квартиру во втором многоквартирном доме, произошло задымление.

В Новой Таволжанке дрон-камикадзе атаковал одну из квартир многоквартирного дома — выбито стекло, поврежден фасад.

Вечером 10 августа Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино пострадали пять человек. Также он рассказал, что в результате атаки посечены фасады и остекление в четырех многоквартирных домах и в одном социальном объекте.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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