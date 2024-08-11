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Медведь пробрался в школу и устроил погром в кабинете

News Miami: в США медведь устроил погром в школьном классе и попал на видео

В штате Калифорния школьная учительница готовилась к началу учебного года и обнаружила, что в кабинет пробрался медведь. Об этом сообщает портал News Miami.

Инцидент произошел в школе Peak to Peak Mountain Charter, педагог Элейн Салмон готовилась к работе, женщина сделала несколько копий документов и вошла в школьный класс. В помещении разгуливал медведь, американка быстро сориентировалась, выбежала из кабинета и заперла за собой дверь.

Женщина позвонила мужу, мужчина сумел выманить хищника на улицу, косолапый скрылся в лесополосе. Медведь устроил погром в классе и добрался до пайков, хранившихся в кабинете на случай землетрясения.

После произошедшего администрация образовательного учреждения решила пересмотреть правила безопасности и установить новые ручки, поскольку медведи научились открывать двери.

До этого сообщалось, что на Сахалине медведь вышел из леса и напал на дачницу. Спастись от дикого зверя ей удалось благодаря соседу. Зверь забрел на окраину СНТ в районе станции Новодеревенская, его привлекли рыбные отходы, оставленные на одном из дачных участков, и поспевшая ягода в заброшенном огороде на границе с лесным массивом. Животное, собравшееся полакомиться, напало на местную жительницу. Женщину спас сосед, который схватил лопату и ударил ею медведя по голове.

Ранее в Магаданской области медведь напал на рыбака.

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