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Семья из ХМАО отдала мошенникам 7,8 млн рублей

В ХМАО семья из четырех человек поверила мошенникам и лишилась 7,8 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В ХМАО мошенники обманули целую семью, они выманили почти 8 млн рублей у мужчины, его жены и двух их родственников. Об этом сообщает портал «Муксун.фм».

Первой жертвой мошенников стала жительница Федоровского, мошенники убедили женщину, что ее накопления в опасности и заставили ее перевести деньги на якобы безопасный счет. Россиянка перечислила аферистам несколько миллионов рублей, затем оформила кредит и лишилась 2,5 млн рублей.

Супруга женщины преступники убедили, что жена участвует в секретной операции и ему необходимо оказать ей помощь. Мужчина перевел неизвестным почти 2 млн рублей, а на следующий день еще около миллиона.

После этого злоумышленники заявили, что в опасности находятся деньги матери пострадавшей, а потом в аферу втянули и ее брата. Спустя несколько месяцев люди осознали, что стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила 7,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее доктор наук отдал лже-губернатору Петербурга 2,3 млн рублей.

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