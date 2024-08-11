Семья из ХМАО отдала мошенникам 7,8 млн рублей

В ХМАО мошенники обманули целую семью, они выманили почти 8 млн рублей у мужчины, его жены и двух их родственников. Об этом сообщает портал «Муксун.фм».

Первой жертвой мошенников стала жительница Федоровского, мошенники убедили женщину, что ее накопления в опасности и заставили ее перевести деньги на якобы безопасный счет. Россиянка перечислила аферистам несколько миллионов рублей, затем оформила кредит и лишилась 2,5 млн рублей.

Супруга женщины преступники убедили, что жена участвует в секретной операции и ему необходимо оказать ей помощь. Мужчина перевел неизвестным почти 2 млн рублей, а на следующий день еще около миллиона.

После этого злоумышленники заявили, что в опасности находятся деньги матери пострадавшей, а потом в аферу втянули и ее брата. Спустя несколько месяцев люди осознали, что стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила 7,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее доктор наук отдал лже-губернатору Петербурга 2,3 млн рублей.