На Камчатке спасли котенка, застрявшего в отверстии диска циркулярной пилы

В Елизово любопытный котенок засунул голову в отверстие диска циркулярной пилы и застрял, животного из ловушки освободили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

Спасатели на Камчатке освободили из западни котенка, который просунул голову в отверстие диска циркулярной пилы и не смог ее вытащить. На помощь животному пришли сотрудники МЧС, спасательная операция попала на видео.

Котенка удалось освободить, смазав отверстие растительным маслом.

До этого сообщалось, что в Подмосковье кошка провалилась в вентиляционную шахту трехэтажного дома. Домашняя любимица забралась в вентиляционное отверстие на кухне, проползла до канализационной шахты в ванной комнате и там застряла. Хозяин не смог выманить кошку самостоятельно и позвонил в службу экстренных вызовов 112. Спасатели приняли решение доставать питомца через крышу, сделав из спасательной веревки петлю, специалисты накинули ее на кошку, осторожно вытащили животное и передали хозяину.

Ранее кота с пулей в носу спасли ветеринары из Подмосковья.