На Урале женщина с двумя детьми провела ночь в лесу

В Полевском сотрудники полиции нашли заблудившихся грибников, женщина с двумя детьми ночь провела в лесу. Об этом сообщает URA.ru.

Тетя с двумя племянниками шести и семи лет отправилась в лес недалеко от СНТ «Строитель», к назначенному времени грибники домой не вернулись. Родственники обратились к волонтерам и в правоохранительные органы.

47-летняя женщина вместе с детьми ночь провела в лесу, их удалось отыскать только утром 9 августа, когда грибники вышли к кромке лесного массива.

До этого сообщалось, что в Сочи нашли пропавшую пенсионерку, которая выживала в горах несколько дней. 2 августа пенсионерка отправилась на прогулку в окрестностях поселка Красная Поляна. Вечером она связалась с родственниками и рассказала, что заблудилась. Никаких особенностей местности, которые позволили бы быстро ее найти, потерявшаяся не назвала. Спасатели обнаружили пострадавшую неподалеку от ручья Дворцового, который находится на высоте более 1000 метров.

Ранее в пригороде Благовещенска в лесу заблудились две женщины, отправившиеся за грибами.