Россиянка пять лет скрывала, что сожитель насиловал ее дочь

Жительница Воскресенска стала фигуранткой уголовного дела за сокрытие информации о преступлениях против половой неприкосновенности ее несовершеннолетней дочери, девочку насиловал отчим. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, сожитель россиянки с 2018 по 2023 год домогался и насиловал падчерицу, на момент совершения первого преступления ребенку было семь лет. Когда о произошедшем стало известно сотрудникам правоохранительных органов, женщина заступилась за сожителя и избила дочь.

В отношении матери возбуждено уголовное дело, ее сожитель также стал фигурантом дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства противоправных действий.

До этого сообщалось, что житель Киселевска предстанет перед судом за сексуальное насилие над детьми своей знакомой. Россиянин гостил у своей знакомой, где надругался над двумя дочерями женщины, на тот момент девочкам было 7 и 8 лет. Рассказать о произошедшем они решились только спустя год. Соседка, которой пожаловались дети, обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, по результатам ряда экспертиз он признан вменяемым.

Ранее в Володарске сожитель матери приставал к двум падчерицам.