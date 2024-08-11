Врио губернатора Курской области назвал ночную атаку ВСУ вероломной

Ночной обстрел Курска, который совершили украинские военные, что является очередной вероломной атакой ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению», — написал он.

По словам чиновника, пострадавшим в результате обстрела оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Ведем работу совместно с силовыми структурами. Держу ситуацию на контроле», — сообщил врио губернатора.

Он также опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором сказал, что «работает в городе».

В ночь на 11 августа ракетная опасность была объявлена в Курской области, где в настоящее время продолжаются боевые действия с ВСУ после прорыва границы 6 августа. В Курске в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) одна из перехваченных ракет упала на девятиэтажный жилой дом, из-за чего возник пожар. Возгорание потушили. Как сообщили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. В результате атаки пострадали 13 человек.

Ранее военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО.