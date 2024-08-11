В Воронеже осколки дрона повредили здание и коммунальный объект

В Воронеже осколки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили административное здание и коммунальный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, в результате падения осколков пострадавших нет. Власти уточняют степень повреждений. Режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется.

Незадолго до этого Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 беспилотников самолетного типа в Воронежской области.

В ночь на 11 августа ракетная опасность была объявлена в Курской области, где в настоящее время продолжаются боевые действия с ВСУ после прорыва границы 6 августа. В Курске в результате работы систем ПВО одна из перехваченных ракет упала на жилой дом. В результате пострадали 13 человек.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.