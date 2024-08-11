В Белгородской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность

На территории Белгородской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

В ночь на 11 августа ракетная опасность также была объявлена в Курской области, где в настоящее время продолжаются боевые действия с ВСУ после прорыва границы 6 августа. В Курске в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) одна из перехваченных ракет упала на жилой дом. В результате пострадали 13 человек.

Вечером 10 августа Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино пострадали пять человек.

Также он заявил, что в результате атаки посечены фасады и остекление в четырех многоквартирных домах и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три машины. Сохраняется отключение электроэнергии в части населенного пункта. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны России, добавил Гладков.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.