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В Курской области ракетная опасность сменилась на опасность атаки БПЛА

Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

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Shutterstock/Oleg Elkov

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале об отмене в регионе ракетной опасности. Спустя три минуты он заявил об опасности атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) на территории области.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

В ночь на 11 августа в Курской области была объявлена ракетная опасность. Обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске, в результате начался пожар. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. В МЧС уточнили, что несущие конструкции дома не повреждены.

Ранее военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО.

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Атаки на Курскую область
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