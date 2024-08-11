Ракетную опасность объявили в Белгородской области

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — говорится в его сообщении.

В 3:31 мск губернатор объявил об отбое тревоги.

До этого Гладков сообщал, что число людей, которые пострадали в результате вечернего обстрела города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до пяти.

Ночью режим воздушной опасности вводили в Липецкой области. В Курске и Воронеже несколько раз сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

Ранее дрон ВСУ взорвался перед автомобилем губернатора Гладкова.