Развитие систем евразийской безопасности назвали одним из приоритетов Казахстана

Заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о региональной безопасности не противоречат идеям евразийской безопасности и не направлены против сотрудничества с РФ, написал в своем Telegram-канале политолог Данияр Ашимбаев.

«Тезисы, озвученные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в программной статье и выступлениями на консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которые касаются вопросов развития и укрепления региональной безопасности, не противоречат идеям Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», — написал он.

Политолог отметил, что Токаев говорит о безопасности в сфере общего развития региона.

По словам Ашимбаева, каждая страна Центральной Азии по-своему представляет понятие коллективной безопасности.

«Нужно понимать, что одна из пяти республик — Туркменистан провозгласила нейтралитет. Узбекистан, в свою очередь, не входит в ОДКБ. Но Токаев не говорит, что необходимо создавать новую организацию», — добавил политолог.

По его мнению, Токаев мог иметь ввиду регулярные консультации на уровне Совета безопасности стран ЦАР.

Ашимбаев добавил, что в регионе есть проблемы Каспия, религиозного фундаментализма и внешнего провокационного воздействия.

«Ситуация с Афганистаном дает некоторый оптимизм, но исторически непредсказуема», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что для Казахстана важно развивать системы евразийской безопасности.