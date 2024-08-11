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Вильфанд оценил вероятность возвращения жары

Вильфанд заявил, что вероятность возвращения жары в Центральную Россию равна 60%

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Нина Зотина/РИА Новости

Жара может вернуться в центральную часть России через неделю, вероятность этого равна 60%. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вероятность существует. Она превышает 60%, но только кратковременное повышение температуры, не до 30℃, но выше 25℃», — сказал синоптик.

На следующей неделе в Центральной России возможны туманы выхолаживания. Вильфандр пояснил, что это явление, когда при малооблачной погоде происходит испарение с подстилающей поверхности, и возникает туман.

По его словам, утренний туман на следующей неделе прогнозируется, при этом жаркая погода пока «в тумане». До конца следующей недели высоких температур не прогнозируется, но после 20 августа, жара «в тумане», но просматривается», — добавил синоптик.

До этого Вильфанд сообщал об опасной погоде в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке. Он отметил, что в Тыве ожидается 35℃.

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