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Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили несколько дронов над Воронежской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Однако режим опасности атаки дронов в области сохраняется.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в небе над Воронежем раздалось несколько взрывов.

В ночь на 11 августа ракетная опасность была объявлена в Курской области, где в настоящее время продолжаются боевые действия с ВСУ после прорыва границы 6 августа. В Курске в результате работы систем ПВО одна из перехваченных ракет упала на жилой дом. Пострадали 13 человек.

7 августа средства ПВО сбили беспилотники в небе над Воронежем. Один из дронов упал на жилой дом, нанеся повреждения фасаду верхних этажей. Обломки второго дрона упали на Ленинском проспекте города.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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