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Россиянам запретят собирать орехи

Госдума одобрила в первом чтении проект об ограничении сбора кедрового ореха

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Виталий Аньков/РИА Новости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха для борьбы с его экспортом. Об этом заявила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Она рассказала, что кедровый орех сосны корейской, очищенный от скорлупы, является стратегическим природным ресурсом в РФ, за контрабанду которого в крупном размере грозит лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.

В данный момент россияне могут добывать орех для собственных нужд без получения разрешения или заключения договора, но зачастую, по ее словам, собранный орех массово скупают заготовители или специально нанятые бригады под видом личного сбора, а затем продают.

«То есть, предприниматели получают ресурс без оплаты в адрес государства и несут только накладные расходы», — заявила адвокат.

Кудерко отметила, что соответствующий законопроект предполагает внесение изменений в Лесной кодекс, которые дают право регионам определять места и объемы заготовки гражданами ореха для личных нужд.

Предлагается также обязать участников аукционов на право коммерческого использования дикоросов и лекарственных растений предоставлять доказательства наличия у них инфраструктуры переработки.

До этого член Союза грибников Михаил Вишневский сообщал, что за сбор краснокнижных грибов грозит уголовное наказание.

Ранее россиянам рассказали, как собирать березовый сок, не причиняя вреда деревьям.

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